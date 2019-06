Wandern auf den Spuren Fontanes

Ein Märker, der nicht reden will – es ergäbe keinen Sinn, an Naturgewalten zu rütteln.



Vertrauen wir Heinz H. Schmal: „Nach dem Tode von Johann Carl Andreas Bosdorf erhielt das Anwesen in der Weinbergstraße 11 also 1867 seine Witwe Caroline Friederike, geb. Leo. Und von diesem Zeitpunkt an unterscheidet sich die Geschichte der beiden Grundstücke. Während das Grundstück in der Weberstraße verkauft wird, verbleibt das Grundstück in der Weinbergstraße im Besitz der Familie, und zwar bis nach dem 2. Weltkrieg.“



Es scheint entschieden: Fontane logierte in der Weinbergstraße, gleich am Fähranleger.