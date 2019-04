Die Nacht von Potsdam

Zeitzeuge Horst Wedell. (Foto: Christel Köster)

Nachdem das Bombardement aufgehört hat, schnappt die Mutter von Horst Wedell ihre beiden Kinder und macht sich auf den Weg zurück in ihre Wohnung in der Paetowstraße. Ein bizarrer Anblick: Die Häuser in der Paetowstraße stehen in Flammen. Die Wände des Wohnhauses der Familie Wedell sind „bereits zusammengefallen“, aber „die Treppen sind noch in Ordnung“. Der Zehnjährige geht in die Küche und versucht „seine Schulmappe aus den Trümmern zu ziehen“. Es gilt „zu retten, was noch zu retten“ ist. Auch aus dem Keller wollen sie noch „Dinge herausholen“. Dann plötzlich das Gerücht, dass ein zweiter Angriff folgt. Die drei flüchten in den Wald, aber es kommt kein Bomber mehr.



Wolfgang Heese und sein Begleiter sind jetzt endlich beim Krankenhaus. Ihnen bietet sich „ein grausames Bild“. Die Garagen der Kleintransporter sind zerstört, keine Fahrzeuge mehr fahrtüchtig. Zudem liegen überall auf dem Gelände getötete Menschen mit Bettlaken zugedeckt.



Im Keller in der Saarmunder Straße, in dem Renate Jungmann sich aufhält, kann man kaum atmen. Jeder presst sich ein nasses Tuch vor den Mund. Mit Stangen eines Bettgestells wird versucht, ein Luftloch zu schaffen. Plötzlich vernehmen die Eingeschlossen Stimmen. „Hilfe“, rufen sie – und haben Glück. Jungen der gegenüberliegenden Kadettenanstalt durchkämmen die Straßen und suchen Überlebende. Renate Jungmann wird als erstes gerettet. Zwanzig Menschen finden in dieser Nacht neben ihr den Tod.



Nahe der Jutefabrik ist der Großvater von Hannelore Wagner aus dem Keller ans Ufer der Nuthe getreten und sieht, wie sein Lebenswerk – eine kleine Bootswerft auf der gegenüberliegenden Seite – abbrennt. Auch das Zuhause der Familie, das Pförtnerhaus, ist kaputt. Die jungen Mütter aus der Behlertstraße wurden von jungen SS-Männern ins Stadthaus in die Nauener Straße gebracht.



Hildegard H. fängt an zu weinen. Die Ungewissheit über das Schicksal ihres kleinen Sohnes ist groß. Doch dann die Erleichterung: Schwestern aus dem Krankenhaus kommen und berichten, „dass alle Kinder gerettet sind“. Ihr wird ein Kind auf den Arm gegeben. Sie macht den Säugling sauber, befreit es „von dem ganzen Staub und Kalk“. Da hört sie ihren Namen. Eine Schwester kommt auf sie zu – mit Manfred. Sie hat ein fremdes Kind auf den Armen, aber „zum Glück standen die Namen auf dem Bändchen am Handgelenk“.



Lancaster NG 130 erreicht Koblenz. Von hier aus geht es direkt in Richtung England. Knapp anderthalb Stunden später überfliegt der Bomber den Kanal, erreicht zehn Minuten später Eastbourne und dreht in Richtung Ausgangsbasis. Gegen 3 Uhr setzt NG 130 unversehrt wieder auf der Landebahn am heimatlichen Stützpunkt in Wratting Common.Nach und nach kommen jetzt die letzten britischen Flieger zurück in ihre Stützpunkte. Die Piloten schreiben ihre Berichte.